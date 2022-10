VIDEO: जलपाईगुड़ी में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, नदी में डूबने से 8 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा लापता

जलपाईगुड़ी. पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. माल नदी में गुरुवार को मूर्ति विसर्जन के लिए गए 8 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 25 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार नदी में अचानक जल स्तर बढ़ने से यह हादसा हुआ है. जलपाईगुड़ी की जिलाधिकारी मौमिता गोदारा ने बताया कि अब तक करीब 50 लोगों को बचा लिया गया है. एनडीआरएफ और नागरिक सुरक्षा बल तैनात कर दी गई है. बचाव कार्य जारी है. PTI से मौमिता गोदारा ने कहा कि नदी में अचानक बाढ़ आ गई और लोग बह गए. अब तक आठ शव निकाले जा चुके हैं और हमने लगभग 50 लोगों को बचाया है. उन्होंने आगे कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमों द्वारा खोज और बचाव अभियान जारी है.

वहीं बंगाल के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बुलू चिक बराइक, जो स्थानीय विधायक हैं, ने आशंका जताई कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है. उन्होंने कहा कि ‘जब घटना हुई मैं मौके पर मौजूद था. कई लोग बह गए थे और पानी का प्रवाह बहुत तेज था. घटना के वक्त सैकड़ों लोग मौजूद थे. कई अभी भी लापता हैं.’ बराइक और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे हैं.

Anguished by the mishap during Durga Puja festivities in Jalpaiguri, West Bengal. Condolences to those who lost their loved ones: PM @narendramodi

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है. पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान हुए हादसे से दुखी हूं. अपनों को खोने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं.

Saddening news coming from Jalpaiguri as flash flood in Mal river during Durga Puja immersion swept away many people. Few deaths have been reported till now.

I request the DM of Jalpaiguri & @chief_west to urgently step up rescue efforts & provide assistance to those in distress. pic.twitter.com/4dZdm2WlLO

