पुलवामा में शहीद हुए मेजर विभूति ढौंडियाल की पत्नी ने ज्वॉइन की ‘इंडियन आर्मी’

नई दिल्‍ली. जम्‍मू-कश्‍मीर में साल 2019 में हुए पुलवामा हमले (Pulwama Attack) में शहीद हुए मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल (Major Vibhuti Shankar Dhoundiyal) की पत्‍नी नितिका कौल (Nitika Kaul) ने आज इंडियन आर्मी (Indian Army) ज्‍वाइन कर ली है. नितिका भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनी हैं. नितिका ने आज भारतीय सेना की वर्दी पहनी और शहीद मेजर विभूति शंकर को श्रद्धांजलि अर्पित की. बता दें कि 17 फरवरी 2019 को आतंकी हमले में मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल शहीद हो गए थे.



पति की शहादत के बाद उनके नक्शेकदम पर चलते हुए निकिता ने सेना में सेवा करने का मन बना लिया था. निकिता ने तब कहा था कि विभु की राह पर चलना, उनके अधूरे काम को पूरा करना मेरा काम है और इसी तरह मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहती हूं. इलाहाबाद से इम्तिहान पास करने के बाद वो पिछले साल से ही चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग ले रही थीं.



Lt Nitika Kaul gives befitting tribute to her husband #MajVibhutiShankarDhoundiyal, SC(P) who made supreme sacrifice at #Pulwama 2019; As she dons the Olive Green #IndianArmy uniform. A proud moment as #LtGenYKJoshi, #ArmyCdrNC pips the stars on shoulders & welcomes her to #AOC pic.twitter.com/Hg9NQlJtjT