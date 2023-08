मुंबई. ‘अमिताभ बच्चन को भारत रत्न देना चाहिए. अगर मेरे हाथ में होता तो मैं भारत रत्न दे देती.’ यह कहना है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी का… विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की गुरुवार को होने वाली दो दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंची ममता बनर्जी ने बुधवार को सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके परिवार से घर जाकर मुलाकात की.

बच्चन परिवार के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम ममता बनर्जी ने कहा, ‘दुर्गा पूजा के लिए मैने बच्चन परिवार को आमंत्रित किया है. कोलकाता इंटरनेशनल फेस्टिवल के लिए भी मैंने अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, अनिल कपूर को आमंत्रित किया है.’

‘बच्चन परिवार नंबर वन भारतीय परिवार’

इसके साथ ही उन्होंने कहा, ‘मैंने अमिताभ बच्चन को राखी बांधी. उनके साथ पुराने दिनों की बात. उनके करियर की शुरुआत कलकत्ता से हुई थी. बच्चन परिवार नंबर वन भारतीय परिवार है. मेरे हाथ में होता तो अमिताभ बच्चन को एक सेकंड में भारत रत्न दे देती. मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं.’

Maharashtra | West Bengal CM Mamata Banerjee met Bollywood actors Amitabh Bachchan and Jaya Bachchan at their residence in Mumbai, earlier today.

(Source: TMC) pic.twitter.com/PR8A9OPXZf

— ANI (@ANI) August 30, 2023