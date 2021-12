मैं एक ब्राह्मण हूं और मुझे BJP के कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं: गोवा में बोलीं ममता बनर्जी

पणजी. तृणमूल कांग्रेस (TMC) सुप्रीमो ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने मंगलवार को कहा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी (BJP) से “चरित्र प्रमाण पत्र” की आवश्यकता नहीं है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने यहां एक सभा को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की. राज्य में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव (Goa Assembly Elections) के मद्देनजर ममता दो दिवसीय यात्रा पर यहां आई हुई हैं.

भाजपा पर अपने हमले को जारी रखते हुए बनर्जी ने कहा कि वह चाहती हैं कि पार्टी “गोवा में समाप्त हो जाए”. इसके साथ ही उन्होंने इस पश्चिमी राज्य में सत्तारूढ़ सरकार को हराने के लिए सभी को एक साथ आने पर जोर दिया. बनर्जी ने समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से कहा, “मैं आपका मुकाबला करने नहीं आई, मैं नहीं चाहता कि बाहरी लोग गोवा को नियंत्रित करें. मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से हूं, मैं एक ब्राह्मण हूं. मुझे बीजेपी से चरित्र प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है.”

ममता बनर्जी ने गाया हिंदू भजन

उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी एक छोटा सा वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह हिंदू भजन गाती नजर आ रही थीं. बनर्जी ने वीडियो के साथ ट्वीट किया, “मैं अपने प्यारे गोवावासियों और हमारे खूबसूरत देश के लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूं… आइए, हम सभी विभाजनकारी ताकतों से एकजुट होकर लड़ें और गोवा के लिए एक नई सुबह की शुरुआत करें!”

I pray to God for my dear Goans and for the people of our beautiful country.

May God bless everyone abundantly. May God fill your lives with happiness and prosperity.

Come, let us unitedly fight all divisive forces and usher in a New Dawn for Goa! pic.twitter.com/2GYk0NG7Pu

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 14, 2021