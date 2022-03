सीएम ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग में सड़क किनारे बनाए मोमोज, देखें VIDEO

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) का एक वीडियो इस सयम सोशल मीडिया (Social Media) में तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वे मोमोज (Mamat Banerjee Momos Video) बनाते हुए दिख रही हैं. ममता बनर्जी का यह वीडियो उस समय का है जब वे गुरुवार को मार्निंग वॉक पर निकली थीं और इस दौरान उन्होंने सड़क किनारे मौजूद एक स्टॉल पर आटा बेला और अपने हाथों से मोमोज बनाया.

दरअसल ममता बनर्जी इस समय दार्जिलिंग के निर्धारित दौरे पर हैं. गुरुवार को उनके दौरे का आखिरी दिन था. गुरुवार सुबह वे मॉर्निंग वॉक के लिए निकली हुई थीं. कोहरे और भारी ठंड से बचने के लिए वे शॉल पहनकर घूम रहीं थीं. इस दौरान उनकी नजर सड़क किनारे स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों द्वारा चलाए जाने वाले एक मोमोज स्टॉल पर पड़ी.

Mamata Banerjee making #momo with #Darjeeling local self help group women. @MamataOfficial #KhelaHobe pic.twitter.com/Q5LiHzFH02

