VIDEO: फेस्टिव मूड में नजर आईं CM ममता बनर्जी, दुर्गा पूजा के दौरान बजाया ढाक

कोलकाता. पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee)ने राजधानी कोलकाता में दुर्गा पूजा के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान ढाक बजाया. सुरुचि संघ पूजा पंडाल के उद्घाटन के दौरान सीएम बिल्कुल फेस्टिव मूड में नजर आईं. अब ढाक बजाते हुए सीएम ममता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में मुख्यमंत्री दुर्ग पंडाल पर पहुंची. फिर फर्श पर रखे ढाक को बजाया. उनके साथ बंगाल सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम भी मौजूद थे.

पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं. कोलकाता में अलग-अलग जगहों पर दुर्गा पूजा के पंडाल विभिन्न थीम पर तैयार किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में कोलकाता की लोकप्रिय दुर्गा पूजा समिति श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब इस बार दुर्गा पूजा के लिए सबसे अलग थीम पर पंडाल बना रहा है. पिछले साल इसी समिति ने बुर्ज खलीफा के तर्ज पर भव्य पंडाल का निर्माण किया था. इसकी भव्यता के चलते लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी थी. लोगों की संख्या इतनी हो गई थी कि भीड़ और एयरपोर्ट ऑथिरिटी ऑफ इंडिया की सुरक्षा को लेकर आपत्ति के बाद इसे दर्शकों के लिए बंद करना पड़ा था. श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब इस बार वेटिकन सिटी के तर्ज पर पूजा पंडाल तैयार कर रहा है.

यूट्यूबर पर कार्रवाई

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित तौर पर आपत्तिजनक ‘मीम्स’ बनाने के आरोप में मंगलवार को नदिया जिले से 29-वर्षीय एक ‘यूट्यूबर’ को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ‘यूट्यूबर’ तुहिन मंडल को कोलकाता पुलिस की खुफिया शाखा के अधिकारियों ने ताहेरपुर थाना क्षेत्र के बापूजीनगर स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया. एक सप्ताह पहले दक्षिण कोलकाता के तराताला थाने में 21 वर्षीय एक व्यक्ति ने ‘यूट्यूबर’ के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी.

#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee played a dhak during the inauguration of Suruchi Sangha Puja Pandal in Kolkata earlier today. State Minister and Kolkata Mayor Firhad Hakim also joined her in playing the instrument. #DurgaPuja pic.twitter.com/W5ciwCR3Fd

— ANI (@ANI) September 28, 2022