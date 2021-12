CM ममता बनर्जी ने भरी सभा में सांसद महुआ मोइत्रा को लगाई फटकार, देखें वायरल वीडियो

नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal CM Mamata Banerjee) की एक आंतरिक प्रशासनिक बैठक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वह सीधे तौर पर पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा (TMC MP Mahua Moitra) को डांटती हैं और बदले में उन्हें चुपचाप सिर हिलाते हुए देखा जा सकता है. बैठक में सबके सामने ममता बनर्जी द्वारा महुआ को फटकार लगाते देखा जा सकता है. ममता के बोलने के दौरान महुआ बिल्कुल शांत खड़ी रहती हैं और उनकी हां में हां मिलाती नजर आती हैं.

बैठक में ममता कहती हैं, ‘महुआ, मैं आपको यहां एक स्पष्ट संदेश देती हूं. मैं नहीं देखती कि कौन किसके पक्ष में हैं या खिलाफ है. मैं यूट्यूब, पेपर, डिजिटल इत्यादि पर शो डालने की राजनीति में विश्वास नहीं करती हूं. इस तरह की राजनीति लंबे समय तक नहीं टिक सकती है. और यह उम्मीद करना सही नहीं है कि एक व्यक्ति हमेशा के लिए एक पद पर रहेगा.’

And @MamataOfficial lights in to Moitra & confirms whispers of a fall out between the two pic.twitter.com/qmMW9YMwPb

— Swati Chaturvedi (@bainjal) December 10, 2021