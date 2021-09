बंगाल में दुर्गा पंडाल में लगेगी ममता बनर्जी की मूर्ति, BJP बोली- CM के हाथ खून से रंगे

कोलकाता. पश्चिम बंगाल (West Bengal) की राजधानी कोलकाता (Kolkata) में बागुईहाटी क्षेत्र के नजरूल पार्क उन्‍नयन समिति के दुर्गा पंडाल को लेकर तृणमूल कांग्रेस (Congress) और बीजेपी (BJP) एक बार फिर आमने-सामने आ गए हैं. बता दें कि नज़रूल पार्क उन्नयन समिति ने देवी दुर्गा के साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की एक मूर्ति लगाने का फैसला किया है. इस खबर के सामने आने के साथ ही अब बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर हो गई है.

ममता की मूर्ति को लेकर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से भीषण हिंसा हुई है उसमें ममता बनर्जी के हाथों में निर्दोष बंगालियों का खून है. यह देवी दुर्गा का अपमान है. ममता बनर्जी को खुद आगे आकर इसे रोकना चाहिए. वह हिंदुओं की संवेदनाओं को आहत कर रही हैं. बता दें कि मशहूर क्ले मॉडलर मिंटू पाल अपने कुमारतुली स्टूडियो में फाइबरग्लास की मूर्ति बना रही हैं.

This deification of Mamata Banerjee, who has blood of innocent Bengalis on her hand, following the gruesome post poll violence in Bengal, is nauseating. This is an insult to goddess Durga. Mamata Banerjee must stop this. She is hurting the sensibilities of Hindus of Bengal. https://t.co/1px1OqsFWA

— Amit Malviya (@amitmalviya) September 2, 2021