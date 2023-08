कोलकाता. पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्‍होंने महाभारत को काजी नजरुल इस्‍लाम द्वारा लिखा हुआ बताया है. वीडियो पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. इससे पहले उन्‍होंने भारत के अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को राकेश रोशन कह दिया था. वहीं पुराने बयान में उन्‍होंने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चंद्रमा पर पहुंची थीं.

ममता बनर्जी अपने चौंकाने वाले बयानों के कारण चर्चा में बनी हुई हैं. सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी के वीडियो पर तमाम तरह के कमेंट्स आ रहे हैं. तृणमूल छात्र परिषद (टीएमसीपी) स्‍थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान दिए गए भाषण में ममता बनर्जी छात्रों को पढ़ाई के साथ महापुरुषों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों और किताबों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाह रहीं थीं.

After sending Rakesh Roushan and Indira Gandhi on the Moon

Now New Gem of Mamata Banerjee pic.twitter.com/fIlR4doxKP

— sona (@Sonaj_Sin) August 30, 2023