कोलकाता. पश्चिम बंगाल विधानसभा के उपचुनाव (West Bengal Bypoll Election) में भवानीपुर सीट (Bhawanipur Seat) से शानदार जीत हासिल करने के बाद अब मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) 7 अक्‍टूबर को विधानसभा सदस्‍य के रूप में शपथ ग्रहण करेंगी. ममता बनर्जी के साथ 2 अन्‍य तृणमूल कांग्रेस के विधायक भी शपथ ग्रहण करेंगे. मंगलवार को राज्‍यपाल जगदीप धनखड़ ने एक अधिसूचना जारी कर ये घोषणा की. ममता बनर्जी और अन्य दो विधायकों को संविधान की धारा 188 के तहत शपथ दिलाई जाएगी.

पश्चिम बंगाल विधानसभा के इतिहास में जगदीप धनखड़ पहले ऐसे राज्‍यपाल हैं, जो विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे. गौरतलब है कि राज्‍यपाल आमतौर पर राजभवन में मंत्रियों का शपथ दिलाते रहे हैं. राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से कहा गया है कि वह शपथ ग्रहण की जिम्‍मेदारी विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी को नहीं सौंपेंगे, जिनकी राज्य विधानमंडल के सदस्यों को पद की शपथ दिलाने की शक्ति उपचुनाव से पहले राजभवन ने वापस ले ली थी.

Governor WB Shri Jagdeep Dhankhar would administer oath/affirmation to the elected members to the WBLA, viz., MAMATA BANERJEE , JAKIR HOSSIAN and AMIRUL ISLAM at the premises of the West Bengal Legislative Assembly on 7 October, 2021 at 11.45 hours. pic.twitter.com/Zp30Jt02k9

— Governor West Bengal Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) October 5, 2021