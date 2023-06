नई दिल्‍ली. पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बेनर्जी ने गुरुवार को बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव से उनके पटना स्थित आवास पर मुलाकात की. इस दौरान उन्‍होंने आरजेडी के वरिष्‍ठ नेता के पैर छूकर उनका आर्शीवाद लिया. उन्‍होंने लालू को शॉल पहनाई. साथ ही उनकी पत्‍नी राबड़ी देवी को साड़ी भेंट की. अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए दोनों की यह मुलाकात काफी अहम हैं. तमाम विपक्षी नेता एकजुट होकर केंद्र की सत्‍ता में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं.

ममता बेनर्जी ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सभी विपक्षी दल एक परिवार की तरह हैं. ‘बिहार की मिठाई को मैं बहुत पसंद करती हूं. लालू जी की हम बहुत इज्‍जत करते हैं. लालू जी के साथ, राबड़ी के साथ, तेजस्‍वी के साथ मिलकर में बहुत खुश हुई. लालू जी बहुत सीनियर लीडर हैं. उनको बहुत दिन जेल में भेज दिया, वो अस्‍पताल में थे. उनकी तबीयत ठीक नहीं थी.’

#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee today met former Bihar CM Lalu Yadav and his family in Patna, ahead of tomorrow’s Opposition meeting. pic.twitter.com/YQyHJd59Wl

— ANI (@ANI) June 22, 2023