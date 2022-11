VIDEO: ममता के मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रंग-रूप का उड़ाया मजाक, बोले...'कैसी दिखती हैं'

नंदीग्राम: पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में मंत्री और टीएमसी नेता अखिल गिरि ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रूप-रंग को लेकर लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है. उनके बयान का वीडियो सामने आया है. अखिल गिरि नंदीग्राम में एक भीड़ को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने भारत की राष्ट्रपति के ‘लुक्स’ को लेकर अपमानजनक बातें कहीं. उन्होंने कहा, ‘हम किसी को उसके रूप-रंग से नहीं आंकते, हम राष्ट्रपति (भारत के) के पद का सम्मान करते हैं. लेकिन हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखती हैं?’ भाजपा ने टीएमसी नेता की इस टिप्पणी पर रोष प्रकट करते हुए उनकी कड़ी निंदा की है.

इधर, टीएमसी का कहना है कि वास्तव में मंत्री अखिल गिरि कह रहे थे कि हमारी पार्टी लोगों को उनके लुक्स से नहीं आंकती. इस बात को कहने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति का उदाहरण दिया. वहीं, भाजपा ने दावा किया है कि जब टीएमसी के मंत्री ने राष्ट्रपति मुर्मू को लेकर यह टिप्पणी की, उस समय ममता बनर्जी सरकार में महिला कल्याण विभाग की मंत्री शशि पंका भी वहां उपस्थित थीं. शहीद दिवस समारोह के मौके पर नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में अखिल गिरि नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे. भाजपा नेता को चुनौती देते हुए, टीएमसी नेता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम लिए बिना उन्हें मामले में घसीटा.

#WATCH | “We don’t judge anyone by their appearance, we respect the office of the President (of India). But how does our President look?,” says West Bengal Minister and TMC leader Akhil Giri in Nandigram (11.11.2022) pic.twitter.com/UcGKbGqc7p

— ANI (@ANI) November 12, 2022