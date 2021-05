चिकन बिरयानी में नहीं मिला लेग पीस तो ट्विटर पर मंत्री से कर दी शिकायत, नेताजी ने ये दिया जवाब

हैदराबाद. सोशल मीडिया की दुनिया बेहद निराली है. कई बार आपको ऐसे पोस्ट दिख जाते हैं कि आप अपनी हंसी नहीं रोक पाते. इन दिनों आम जनता से सीधे संवाद करने के लिए ढेर सारे मंत्री और नेताजी ट्विटर पर बेहद सक्रिय रहते हैं. शिकायत करते ही जनता को जवाब मिल जाता है. जनता खुश और मंत्री जी के भी वारे न्यारे, लेकिन कई बार लोग उल जुलूल मदद भी मांग लेते हैं. अब ज़रा तेलंगाना (Telangana) का ही ये मामला देखिए. भाई साहब को चिकन बिरयानी में लेग पीस नहीं मिला तो फटाफट मंत्री जी को शिकायत कर डाली. और तो और नेताजी ने भी बड़े प्यार से ट्विटर पर उन्हें समझा डाला.



तेलंगाना के नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री केटी रामाराव, यानी केटीआर ट्विटर पर बेहद लोकप्रिय हैं. हाल के दिनों में जिस किसी ने भी केटीआर से मदद मांगी उन्होंने किसी को निराश नहीं किया. खास कर कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन के बीच उन्होंने लोगों को मेडिकल सुविधा और ई-पास के भी इंतज़ाम कराए. ऐसे में तेलंगाना के एक शख्स को लगा कि मंत्री जी लोगों के इतने मददगार हैं तो उन्हें भी वो जरूर मदद करेंगे.



हुआ ये कि रघुपति नाम के एक शख्स ने चिकन बिरानी का ऑनलाइन ऑर्डर किया. लेकिन जैसे ही वो खाने के लिए बैठा तो बेहद मायूस हो गया. वजह थी बिरयानी में लेग पीस का न मिलना. इसके बाद उन्होंने ट्विटर पर केटीआर को शिकायत कर डाली.



And why am I tagged on this brother? What did you expect me to do https://t.co/i7VrlLRtpV