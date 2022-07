Video : पार्टी के दौरान स्विमिंग पूल में समा गया शख्स, 40 फीट की गहराई में मिला शव !

Sinkhole Opens During Pool Party : कई बार ज़िंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं कि हम सबके दिल में यही ख्याल आता है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा ही नहीं. कुछ ऐसा ही एक हादसा हुआ इज़राइल (Israel Pool Party Sinkhole) के एक शहर में. यहां कुछ लोग पूल पार्टी का ज़ोर-शोर से मज़ा ले रहे थे, इसी बीच एक शख्स स्विमिंल पूल में ही समा गया. इस घटना का दिल दहला देने वाला एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कुछ हादसे हमारी आंखों के सामने होते हैं, लेकिन हम उन्हें रोक नहीं पाते. ये एक ऐसा ही हादसा था, जिसके खौफनाक वीडियो में देखा जा सकता है कि पूल पार्टी के दौरान ही सिंकहोल खुल गया और तेज़ी से चीज़ें उसमें समाने लगीं. इसी बीच वहां मौजूद एक शख्स सीधा पूल के इस गड्ढे में समा गया. कहां लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, कहां कुछ सेकेंड्स के भीतर वहां चीख-पुकार मच गई.

“One man has been injured and another is missing after a sinkhole opened up in a inground pool at a home in central Israel.

The incident occurred during a pool party.” pic.twitter.com/S9cByAFebx

— natureismetal (@NIMactual) July 21, 2022