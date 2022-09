शख्स ने गलती से सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को ट्विटर पर कर दिया टैग, आया मजेदार जवाब, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली. ट्विटर पर आए दिन कुछ ना कुछ होता है जो वायरल हो जाता है. एक ऐसा ही ट्वीट अब वायरल हो रहा है. दरअसल एक ट्विटर यूजर ने सरकार से अनुचित व्यावसायिक व्यवहार के लिए अमेजन के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर ट्वीट किया था. हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को टैग करने के बजाय शख्स ने अनजाने में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को टैग कर दिया. लेकिन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इसका जवाब मजेदार दिया है, जो अब वायरल हो गया है.

ट्विटर यूजर अंकुर शर्मा ने अपने ट्वीट में अमेजन पर बेचे जा रहे iPad Pro का एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया था. स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि इसकी शुरुआती कीमत 1,76,900 रुपये थी. जो कथित तौर पर बड़ी छूट के बाद 67,390 रुपये में बेचा जा रहा था. यूजर अंकुर ने अपने ट्वीट में कहा कि अमेजन ने iPad Pro के रिटेल प्राइस को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है. iPad Pro वास्तव में कभी भी 1,76,900 रुपये में नहीं बेचा गया था. जैसा कि स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि इसे 62 प्रतिशत की छूट पर बेचा जा रहा था.

We intend to help, but we are busy providing affordable air travel to India.#SabUdenSabJuden https://t.co/ogDImlINJe

— MoCA_GoI (@MoCA_GoI) September 14, 2022