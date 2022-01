VIDEO: भारत को एक और सफलता, DRDO ने किया मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण

नई दिल्ली. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defense Research & Development Organization) ने मंगलवार को एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (Man Portable Anti Tank Guided Missile) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया. रक्षा मंत्रालय के प्रधान प्रवक्ता ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा स्वदेशी रूप से विकसित की गई इस एंटी टैंक मिसाइल को थर्मल साइट के साथ एकीकृत मानव-पोर्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किया गया. डीआरडीओ की वेबसाइट के मुताबिक यह मिसाइल भारतीय सेना की पैदल सेना और पैराशूट (विशेष बल) के लिए है.

इस मिसाइल को इजेक्शन मोटर का इस्तेमाल कर एक कनस्तर से ‘सॉफ्ट’ लॉन्च किया जा सकता है. यह टार्गेट्स को भेदने के लिए एक अत्याधुनिक आईआईआर सीकर का उपयोग करती है. ये पोर्टेबल मिसाइल है जिसे आदमियों द्वारा एक से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है. इसे 15 किलो से कम के लॉन्च भार के साथ अधिकतम 2.5 किलोमीटर की रेंज तक एक तिपाई का उपयोग कर लॉन्च करने के लिए बनाया गया है, इसके कंट्रोल फ्लाइट टेस्ट सफलतापूर्वक किए गए हैं और गाइडेड फ्लाइट टेस्ट (आईआईआर सीकर के साथ) की योजना बनाई गई है.

#WATCH | A man-portable anti-tank guided missile was flight-tested successfully by DRDO today. The indigenously developed anti-tank missile was launched from a man-portable launcher integrated with thermal site: Ministry of Defence pic.twitter.com/TVxVVrE6KD

