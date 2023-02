डॉगी को बचाने अकेले ट्रैक पर खूदा शख्स, प्लेटफॉर्म पर खड़े देखते रहे लोग, अचानक आई ट्रेन, फिर... देखें VIDEO

मुंबई. मुंबई (Mumbai) लाखों लोगों के सपनों का शहर है. इसने कई लोगों की सफलता की कहानी लिखी, लाखों लोगों को अपने मुकाम तक पहुंचाया. इस मायानगरी में वर्ल्ड फेमस फिल्म इंडस्ट्री से लेकर कुछ सबसे सफल इंटरफ्रेनर तक हैं. मुंबई में हर दिन कई लोग अपनी किस्म आजमाने आता हैं. मुंबई को भारत का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है. वैसे तो सोशल मीडिया (Viral Video) पर मुंबई के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. कोई वीडियो दिल को छू जाता है तो कुछ वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है. फिलहाल एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

एक छोटी सा वीडियो क्लिप @Madan_Chikna नाम के ट्वीटर अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स एक डॉगी को ट्रेन के सामने से आने से बचाता है. इस दौरान रेलवे प्लेटफॉर्म पर कई लोग खड़े रहते हैं. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 261.2K व्यूज और 8 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.

Mumbai is a very busy city, no one is free, no one cares for each other.

Meanwhile Mumbaikars: pic.twitter.com/IgASgWdNwV

