नई दिल्ली: आजकल यात्री नियमित रूप से भारतीय ट्रेनों में खराब भोजन, गंदे बाथरूम और अनियमित शेड्यूल के बारे में शिकायत करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं. ऐसे ही एक यात्री ने एक्स पर अपनी ट्रेन की सीट के आसपास घूम रहे कॉकरोचों की एक चौंकाने वाली तस्वीर साझा की है, जिसे यूजर्स देख हैरान रह गए हैं. इस पर सभी ट्रेन की हाइजीन पर सवाल उठा रहे हैं.

यह तस्वीर आतिफ अली नाम के एक यात्री द्वारा शेयर की गई है. वह आंध्र प्रदेश से क्रांति एक्सप्रेस के AC डिब्बे में यात्रा कर रहे थे. गुस्साए यात्री ने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें ट्रेन के बिस्तर और दीवारों पर कई कॉकरोच घूमते दिख रहे हैं. साथ ही कैप्शन में उन्होंने ट्रेन की डिटेल दी. उन्होंने लिखा, ‘ट्रेन नंबर 12708 AC डिब्बे में जब हम सो रहे थे तो हमारे शरीर पर कॉकरोच घूम रहे थे, वादा की गई स्वच्छता कहां है?’

Train number 12708 A/C compartment, had cockroaches roaming on our bodies while we were asleep WHERE IS THE PROMISED HYGIENE? @PMOIndia @RailMinIndia @Central_Railway @AshwiniVaishnaw @RailwaySeva @drmsecunderabad @drmhyb pic.twitter.com/bzWwD5xxFR

रेलवे सेवा के आधिकारिक अकाउंट ने आतिफ की शिकायत का तुरंत जवाब देते हुए लिखा, ”हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया यात्रा विवरण (पीएनआर/यूटीएस नंबर) और मोबाइल नंबर हमारे साथ डीएम के माध्यम से साझा करें. आप अपनी समस्या सीधे http://railmadad. Indianrailways.gov.in पर भी उठा सकते हैं या शीघ्र समाधान के लिए 139 डायल कर सकते हैं.” उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे को संबंधित अधिकारी तक पहुंचा दिया गया है.

We request you to please share the journey details (PNR/UTS No.) and Mobile No. with us preferably via DM. You may also raise your concern directly on https://t.co/JNjgaq1zyT or dial 139 for speedy redressal.

https://t.co/utEzIqB89U

— RailwaySeva (@RailwaySeva) August 7, 2023