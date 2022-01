ये फिल्मी नहीं, बल्कि असल VIDEO है; देखें कैसे मेंगलुरु पुलिस ने मोबाइल चोर को चकमा देकर दबोचा

नई दिल्ली. यदि आप बॉलीवुड और टॉलीवुड फिल्मों के प्रशंसक हैं, तो निश्चित तौर पर आपने कई ऐसे सीक्वेंस देखे होंगे, जिसमें चोर को पकड़ने के लिए पुलिस उसका पीछा कर रही होती है. हालांकि, क्या होगा यदि आप असल जिंदगी में अपने सामने एक पुलिसकर्मी को एक अपराधी का पीछा करते हुए देखें? मंगलुरु के नेहरू मैदान की सड़कों पर लोग गुरुवार दोपहर उस समय बड़े आश्चर्य में थे जब उन्होंने एक पुलिस वाले को एक ऐसे व्यक्ति का पीछा करते देखा जिसने कथित तौर पर एक मोबाइल फोन चुराया था. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस घटना में तीन अपराधी शामिल थे.

असिस्टेंट रिजर्व सब-इंस्पेक्टर (एआरएसआई) वरुण अल्वा ने नीरमर्ग निवासी 32 वर्षीय आरोपी हरीश पुजारी को पूरे सिनेमाई अंदाज में पीछा कर पकड़ लिया. वीडियो में, पुलिसकर्मी को कथित अपराधी का संकरी गलियों में पीछा करते हुए देखा जा सकता है और आखिरकार पुलिसकर्मी को उसे ट्रैक करने में कामयाबी मिली और आरोपी को एक व्यस्त सड़क के बीच में पकड़ लिया.

दरअसल, पुलिस ने नेहरू मैदान के पास एक व्यक्ति को किसी का पीछा करते हुए देखा. पता चला कि तीन लोगों ने पीड़ित प्रेम नारायण योगी जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं और एक ग्रेनाइट कर्मचारी हैं, से एक मोबाइल फोन छीन लिया था. इस घटना के संबंध में अट्टावर निवासी 20 वर्षीय शामंत और हरीश पुजारी पुलिस हिरासत में हैं, जबकि राजेश भागने में सफल रहा. शहर के पांडेश्वर थाने में मामला दर्ज किया गया है.

Update: On Thursday, the Mangaluru City Police Commissioner announced Rs 10,000 cash reward for Assistant Sub-Inspector Varun Alva and felicitated him.

The probe has revealed that the accused operated in Mangalore city and have been involved in several thefts and robberies. pic.twitter.com/nQ49dMRaKo

— Mangalore City (@MangaloreCity) January 14, 2022