केंद्रीय मंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान शेयर किया ऐसा VIDEO, देखते ही मुंह में आ जाएगा पानी

इंफाल. मणिपुर में विधानसभा चुनाव (Manipur Assembly Elections) 28 फरवरी और 5 मार्च को होने है. भाजपा शासित इस राज्य में जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है. अमित शाह, जेपी नड्डा मणिपुर पहुंच रहे हैं. इसी के लिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू (Kiren Rijiju) भी मणिपुर पहुंचे. जहां उन्होंने चुनाव प्रचार के साथ-साथ वहां के पारंपरिक व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया. रिजीजू ने अपने खाने का एक वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा.

रिजीजू ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें उनके लिए खाना भी परोसा गया है. रिजीजू इस वीडियो में खाने से पहले होटल स्टाफ से सारी डिशेज़ की जानकारी लेते हैं. अपने ट्वीट में उन्होंने वीडियो के साथ लिखा, ‘चुनाव महत्वपूर्ण हैं लेकिन भोजन आवश्यक है. जब आप मणिपुर में हैं तो पारंपरिक मणिपुरी थाली खाते हैं जिसे केले के पत्तों पर परोसा जाता है. साइड डिश में विभिन्न प्रकार की ऊटी, उबली हुई सब्जियां, अचार, सरसों का पेस्ट और इरोम्बा (किण्वित मछली, आलू, झींगा, मशरूम, लाल मिर्च आदि) शामिल हैं.

Elections are crucial but food is essential. When in Manipur eat Traditional Manipuri Thali – served on banana leaves. Side dishes include a variety of ooty, boiled vegetables, pickles, mustard paste and iromba (fermented fish, potatoes, shrimps, mushrooms, red chillies etc). pic.twitter.com/8vfZFDTmoz

