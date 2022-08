मणिपुर में आगजनी की एक घटना के बाद बढ़ा सांप्रदायिक तनाव, 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद

इम्फालः मणिपुर सरकार ने शनिवार को फुगाकचाओ इखांग में 3-4 लोगों द्वारा एक वाहन को आग लगाने के बाद बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए राज्य भर में इंटरनेट सेवाओं को 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है. विशेष सचिव (गृह) एच ज्ञान प्रकाश द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश प्रसारित कर जनता का गुस्सा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं.

शनिवार शाम को वाहन में आग लगने के बाद, बिष्णुपुर के जिलाधिकारी ने तुरंत घाटी में दो महीने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी थी. राज्य में अशांति को नियंत्रित करने के उपाय ने लोगों के संकट को और बढ़ा दिया, जो पहले से ही अखिल आदिवासी छात्र संघ मणिपुर (ATSUM) द्वारा शुक्रवार की सुबह राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगाए गए आर्थिक नाकेबंदी के कारण समस्याओं का सामना कर रहे थे. एटीएसयूएम राज्य में आदिवासी छात्रों का एक प्रभावी संगठन है.

Mobile data services suspended in the entire state of Manipur for 5 days after one van was reportedly set ablaze by 3/4 youths suspected to be of a community, in Bishnupur. The crime has created tense communal situation & volatile law & order situation in the state: Manipur Govt pic.twitter.com/4NoY1bQKVH

