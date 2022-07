मणिपुर लैंडस्लाइड में 18 जवानों समेत 24 की मौत, 38 अब भी लापता, घटनास्थल के पास एक और बड़ा हादसा

गुवाहाटीः मणिपुर के नोनी जिले में रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 24 हो गई. इनमें टेरिटोरियल आर्मी के 18 जवान शामिल हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई ने गुवाहाटी में सैन्य प्रवक्ता के हवाले से बताया कि 38 लोग अब भी लापता है. राहत और बचाव कार्य तेज करने के लिए कई और टीमों को लगाया गया है. सेना, असम राइफल्स, टेरिटोरियल आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगातार मलबे में जिंदगियां ढूंढने में जुटे हुए हैं. इस बीच, मणिपुर में घटनास्थल के नजदीक एक और भूस्खलन हुआ है.

#WATCH | Another landslide hits near the tragedy site at Noney, Manipur. Details awaited.

(Video source: Manipur Mountaineering and Tracking Association) pic.twitter.com/Bf4gq0Sj7L

— ANI (@ANI) July 2, 2022