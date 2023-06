नई दिल्‍ली. मणिपुर में जारी हिंसा के बीच विद्रोहियों ने बुधवार को एक कदम और आगे बढ़ते हुए राज्‍य की एक मंत्री के घर को आगे के हवाले कर दिया. शाम करीब साढ़े छह बजे इंफाल वेस्‍ट में स्थित मणिपुर की उद्योग मंत्री नेमचा किपगेन के घर को आग के हवाले कर दिया गया. वो मणिपुर सरकार की कैबिनेट में एकमात्र महिला मंत्री हैं. इस घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बल भी हरकत में आए और उन्‍होंने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया.

बीते साल हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव के दौरान नेमचा किपगेन जनजतीय वर्चस्‍व वाले केंगपोक्‍पी क्षेत्र से जीती थी. मुख्‍यमंत्री एन बीरेन सिंह की 12 सदस्‍यीय कैबिनेट में उन्‍हें जगह दी गई. वो एकमात्र महिला मंत्री हैं जो इस कैबिनेट का हिस्‍सा हैं. कुछ दिनों की शांति के बाद मणिपुर के उग्रवादी एक बार फिर काफी तेजी से प्रहार कर रहे हैं. दिल्‍ली में मणिपुर ट्राइबल मंच की तरफ से इस घटना का वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर हेंडल पर डाला गया है. न्‍यूज18 इस वीडियो की पुष्टि अपने स्‍तर पर नहीं कर सकता है.

Suspected Meitei militants are at it again! They burn down the official residence of tribal leader and Manipur minister Nemcha Kipgen in Imphal today at around 6:30 PM. How can Chief Minister Biren Singh and his band of radical outfits call for peace when the official residence… pic.twitter.com/h7wPf1PjBm

— Manipur Tribals’ Forum Delhi (@mtfdelhi) June 14, 2023