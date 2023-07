इंफाल. मणिपुर हिंसा में 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर निकाले जाने और यातना देने के खौफनाक वीडियो के सामने आने के बाद पूरे देश में बवाल मचा है. मणिपुर के कांगपोकपी जिले के इस वायरल वीडियो में निर्वस्त्र घुमाने वाली भीड़ में शामिल दो और आरोपियों को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया. इस मामने में कुल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. घटना इतनी भीभत्स है कि वीडियो सामने आते ही सरकार एक्शन में आ गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पर सख्त रिएक्शन के बाद पुलिस हरकत में आई और सुबह एक और अब दो आरोपियों को पकड़ लिया गया है.

मणिपुर में महिलाओं से दरिंदगी के मामले पर 3 लोगों को अरेस्ट किए जाने के बाद मणिपुर सरकार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए हैं. सीएम बिरेन सिंह ने कहा है कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा. गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए वीडियो के आधार पर सभी आरोपियों को चिन्हित किए जाने और जल्द पकड़े जाने की बात कही है.

#WATCH | Two people including the main culprit arrested, says Manipur CM N Biren Singh on viral video of women paraded naked pic.twitter.com/eWxQIyyq1V

— ANI (@ANI) July 20, 2023