मणिपुर हिंसा: कई संगठनों से मिले गृह मंत्री अमित शाह, चुराचांदपुर का किया दौरा, कर्फ्यू में मिली ढील

इंफाल. हिंसा प्रभावित मणिपुर में शांति बहाल करने के मिशन पर निकले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राजनीतिक एवं नागरिक संस्था के नेताओं के साथ बैठक की. इस दौरान मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह भी मौजूद थे. इससे पहले, उन्होंने इस महीने की शुरुआत में दंगे से बुरी तरह प्रभावित हुए इलाकों में से एक चुराचांदपुर का दौरा भी किया. इस बीच, इंफाल में कर्फ्यू में ढील के दौरान लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए अपने घरों से बाहर निकले. ख्वैरामबंद बाजार क्षेत्र में लोगों की सामान्य आवाजाही देखी गई.

केंद्रीय मंत्री शाह सोमवार रात को विमान से इंफाल पहुंचे. उनके साथ गृह सचिव भी थे. शाह ने स्थिति का जायजा लेने के लिए सोमवार देर रात को मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह, उनके कुछ कैबिनेट सहयोगियों, खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की. सूत्रों ने बताया कि बैठक में राहत संबंधी कई उपायों और पूर्वोत्तर के राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम करने के लिए आपूर्ति बढ़ाने जैसे कदमों पर फैसला किया गया. राज्य में इस महीने की शुरुआत में जातीय हिंसा होने के बाद से यहां आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं.

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah meets with the delegations of the different Civil Society Organisations in Imphal, #Manipur pic.twitter.com/KXUNbDWtPj

मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से शाह की यह राज्य की पहली यात्रा है. सूत्रों ने कहा कि मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों के साथ भी केंद्रीय गृह मंत्री बैठक कर सकते हैं. इनमें से कई तो पड़ोसी राज्य जा चुके हैं लेकिन बातचीत में शामिल होने के लिए उनके आने की संभावना है. कुकी समुदाय के लोग जिस जिले में रहते हैं उसके लिए वे अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं और ऐसा नहीं होने पर उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है.

मणिपुर करीब एक महीने से जातीय हिंसा से प्रभावित है और राज्य में इस दौरान झड़पों में इजाफा देखा गया है. कुछ हफ्तों की खामोशी के बाद रविवार को सुरक्षा बलों एवं उग्रवादियों के बीच गोलीबारी भी हुई. अधिकारियों के अनुसार, तीन मई को यहां जातीय दंगे की शुरुआत के बाद से दंगों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है. एक अधिकारी ने कहा कि सेना और अर्द्धसैनिक बलों के जवान इंफाल घाटी और आसपास के जिलों में तलाशी अभियान चला रहे हैं.

#WATCH | People come out of their houses to buy essentials in Imphal, during curfew relaxation hours; visuals from Khwairamband market area#Manipur pic.twitter.com/SFOHZaJhES

— ANI (@ANI) May 30, 2023