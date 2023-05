'मणिपुर में चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन...' : CDS अनिल चौहान ने कहा, सेना ने काफी लोगों की जान बचाई

पुणे (महाराष्ट्र). प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को कहा कि मणिपुर में चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि कुछ समय में चीजें ठीक हो जाएंगी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पूर्वोत्तर राज्य में स्थिति अब उग्रवाद से संबंधित नहीं है. अधिकारियों के अनुसार, मणिपुर में तीन मई से शुरू हुई जातीय हिंसा में अभी तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है.

चौहान मंगलवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) के 144वें कोर्स की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करने पुणे पहुंचे हैं. मणिपुर की स्थिति पर पत्रकारों द्वारा किए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘मणिपुर में सेना, असम राइफल्स को 2020 से पहले तैनात किया गया था. उत्तरी सीमाओं की चुनौतियां कहीं अधिक थीं इसलिए हमने सेना को वापस बुलाया. चूंकि उग्रवाद संबंधी समस्याएं कम हो रही हैं इसलिए भी हम ऐसा कर पाए.’

#WATCH | The situation in #Manipur is nothing to do with counter-insurgency and is primarily a clash between two ethnicities. It’s a law and order kind of situation and we are helping the state govt. We’ve done an excellent job and saved a large number of lives. The challenges in… pic.twitter.com/O0zlfS5yty

