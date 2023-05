मण‍िपुर. मणिपुर हाई कोर्ट (Manipur High Court) का मैतई समुदाय (Meitei Community) को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने के आदेश के बाद 3 मई से भड़की ह‍िंसा (Manipur violence) और आगजनी की घटनाओं में कमी जरूर आई है, लेक‍िन अभी मण‍िपुर पूरी तरह से शांत नहीं है. राज्‍य पुल‍िस फोर्स के अलावा भारतीय सेना और असम राइफल्स के जवान मण‍िपुर में शांत‍ि स्थाप‍ित कराने को लेकर पुरजोर कोश‍िश में जुटे हैं. काफी हद तक सफलता भी म‍िली है. इस मामले को लेकर अब भारतीय सेना (Indian Army) की ओर से भी बयान जारी क‍िया गया है.

बताया जाता है क‍ि हिंसाग्रस्त मणिपुर में धीरे-धीरे शांति बहाल होने लगी है. लोग अब घरों की ओर लौटने लगे हैं. लोगों में किसी तरह का डर न हो, इसके लिए सेना गांवों में व्यक्तिगत तौर पर लोगों से बातचीत भी कर रही है. इस बीच, फिर कोई गड़बड़ी नहीं हो इसके लिए सेना, वायुसेना, प्रशासन और असम राइफल्स के जवान चौबीसों घंटे जमीन और आसमान से निगरानी रख रहे हैं. कल सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में भी इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी ज‍िसमें राज्‍य सरकार और केंद्र सरकार से मामले में स्‍टेट्स र‍िपोर्ट दाखिल करने के आदेश द‍िए गए थे.

भारतीय सेना का कहना है क‍ि “मणिपुर में शांति के लिए एक साथ” को लेकर काम क‍िया जा रहा है. गत 15 मई से एनएच-37 पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है. इससे आवश्यक चीजों की आपूर्ति में वृद्धि सुनिश्चित की गई है. ह‍िंसा के बाद से इसका स्तर धीरे-धीरे कम हो रहा था. भारतीय सेना और असम राइफल्स सैनिकों की सुरक्षित आवाजाही के लिए जमीन और हवाई निगरानी में प्रतिबद्ध हैं.

भारतीय सेना के हवाले से जानकारी दी गई है क‍ि 16 और 17 मई को करीब 100 वाहनों की आवाजाही की गई. सुरक्षा बल सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और NH 37 पर वाहनों की आवाजाही की शुरुआत मणिपुर में सामान्य स्थिति की ओर एक और कदम है.

आवश्‍यक चीजों की आपूर्त‍ि करने वाले वाहनों की सुरक्षा सुन‍िश्‍च‍ित की गई है. 15 मई को 28 वाहनों ज‍िनमें ट्रक, ईंधन टैंकर, चावल, चीनी, दाल और ईंधन ले जाने वाली जेसीबी का एक काफिला सीआरपीएफ (CRPF) और मणिपुर पुलिस (Manipur Police) के संरक्षण में नोनी से इंफाल चला गया. काफिले को सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए असम राइफल्स पूरी तरह से मुस्‍तैद है और दोपहर तक सुरक्षित रूप से इंफाल पहुंच गया. इसके अलावा मानव रहित हवाई वाहनों के जरिए भी निगरानी सुनिश्चित की गई.

During the ongoing tensions in Manipur, supplies to the Imphal Valley were cut off due to roadblocks and consequent fear among transporters. As a consequence, the state of essential supplies in the state was dwindling and beginning to reach critical levels. Army & Assam Rifles… pic.twitter.com/uqjLjaANP1

