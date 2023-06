इंफाल: मणिपुर की तुलना लीबिया, लेबनान, नाइजीरिया और सीरिया से करते हुए, सेना के एक दिग्गज ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य अब ‘स्टेटलेस’ है. पूर्व सेना प्रमुख वेद मलिक ने मणिपुर से सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल के ‘असाधारण दुखद कॉल’ पर ध्यान दिया और कहा कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर उच्चतम स्तर पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है.

मलिक ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी टैग किया. हिंसा की ताजा घटना शुक्रवार रात करीब 9:45 बजे बिशुपुर के क्वाकटा कस्बे और चुराचंदपुर के कंगवई गांव में स्वचालित हथियारों से 400-500 राउंड के आसपास फायरिंग की गई. अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद से रुक-रुक कर गोलीबारी की सूचना मिल रही है.

An extraordinary sad call from a retired Lt Gen from Manipur. Law & order situation in Manipur needs urgent attention at highest level. @AmitShah @narendramodi @rajnathsingh https://t.co/VH4EsLkWSU

— Ved Malik (@Vedmalik1) June 16, 2023