नई दिल्ली. मणिपुर की राजधानी इंफाल में विदेश राज्य मंत्री आर के रंजन सिंह के मकान को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया. सोशल मीडिया पर आगजनी का वीडियो सामने आया है, जिसमें सबकुछ राख नजर आ रहा है. हजारों की संख्या में उपद्रवियों ने उनके घर में तोड़फोड़ की और बाद में घर को आग के हवाले कर दिया. हालांकि जिस समय यह वारदात हुई, वो अपने घर पर नहीं थे. मेइती समाज को एसटी दर्जा दिए जाने के आदेश के बाद कूकी समाज सड़कों पर है. उपद्रवियों ने मंत्री के आवास के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर पेट्रोल बम से हमला किया था.

बीते गुरुवार की रात करीब 11 बजे अचानक भीड़ आई और मंत्री रंजन सिंह के आवास में जबरदस्ती घुस गई. उनकी संपत्ति में आग लगाने का प्रयास करने लगी. गेट पर तैनात हाउस गार्ड भी भीड़ को नहीं रोक पाए. इस बीच हमला कर दिया गया और आग लगा दी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्री के आवास पर मौजूद एक सुरक्षाकर्मी ने बताया कि हमले के दौरान भीड़ ने चारों तरफ से पेट्रोल हम फेंके. भीड़ बहुत ज्यादा थी. इसलिए नियंत्रित नहीं किया जा सका.

#WATCH | Manipur: A mob torched Union Minister of State for External Affairs RK Ranjan Singh’s residence at Kongba in Imphal on Thursday late night. https://t.co/zItifvGwoG pic.twitter.com/LWAWiJnRwc

— ANI (@ANI) June 16, 2023