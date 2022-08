सीबीआई यह भी जांचे की गुजरात में शराब पीने से लोग कैसे मर रहे हैं: मनीष सिसोदिया

नई दिल्ली: शराब घोटाले मामले (Delhi Liquor Scam) में सीबीआई दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) से लगातार पूछताछ कर रही है. शुक्रवार को केंद्रीय एजंसी ने करीब 14 घंटे तक डिप्टी सीएम के घर पर छापेमारी की. सीबीआई की इस जांच को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के कई नेता केंद्र पर निशाना साध रहे हैं. इस बीच रविवार को मनीष सिसोदिया ने कहा कि वह एजेंसी की जांच के खिलाफ नहीं है.

शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के आवास समेत कुल छह जगहों पर छापेमारी की. शुक्रवार सुबह शुरू हुई कार्रवाई देर रात तक चली. इस दौरान एजेंसी ने उनके घर से कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट भी बरामद किए. रविवार को डिप्टी सीएम ने कहा कि वह इस जांच के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सीबीआई को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि आखिर गुजरात में जहरीली शराब पीने से लोग क्यों मर रहे हैं.

We are not against investigation, but CBI should also probe why people dying by consuming spurious liquor in ‘dry’ Gujarat: Manish Sisodia

