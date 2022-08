मनीष सिसोदिया बोले- PM मोदी Vs केजरीवाल होगी 2024 की लड़ाई, असम के CM ने ली चुटकी

नई दिल्ली. सीबीआई द्वारा अपने आवास पर छापेमारी के एक दिन बाद, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को दावा किया कि 2024 का लोकसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की लड़ाई होगी. उन्होंने आरोप लगाया कि AAP सुप्रीमो को डराने के लिए केंद्र सरकार हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है. मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में नई आबकारी नीति पूरी पारदर्शिता के साथ लागू की गई थी और इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है. दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा, वे (BJP) अरविंद केजरीवाल को रोकना चाहते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जिनके काम की दुनियाभर में चर्चा हो रही है.

उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, ‘मैं अपने परिवार को कोई असुविधा नहीं पहुंचाने के लिए सीबीआई अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं. वे अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन उन्हें छापेमारी करने का ऊपर से आदेश मिलता है.’ मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, खासकर पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के बाद, क्योंकि भाजपा की चिंता अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने इस देश के लोगों का प्यार हासिल किया है और एक ‘राष्ट्रीय विकल्प’ के रूप में उभरे हैं.

The 2024 Lok Sabha polls will be a fight between AAP vs BJP, Modi vs Kejriwal: Delhi Dy CM Sisodia

