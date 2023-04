मन की बात का 100वां एपिसोड सुनने के लिए जुटा बॉलीवुड, जानें शाहिद कपूर से लेकर रोहित शेट्टी ने क्या कहा

नई दिल्ली. मुंबई में करीब 5000 जगहों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ की 100वीं कड़ी का प्रसारण किया गया. इस मौके पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में कई फिल्मी सितारे इससे सुनने के लिए पहुंचे. इस विशेष कार्यक्रम में माधुरी दीक्षित, शाहिद कपूर, शैलेश लोढ़ा, प्रसाद ओक, प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम, फिल्म निर्माता एकता कपूर, रोहित शेट्टी सहित कई जानी-मानी हस्तियां पहुंचीं. मुंबई में रविवार को कई जगहों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ की 100वीं कड़ी का प्रसारण किया गया, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए.

फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी ने कार्यक्रम सुनने के बाद कहा, “एक इंस्पिरेशन महसूस हुई कि एक लीडर अगर हमारा मार्गदर्शन करे तो क्या कुछ नहीं हो सकता है.” शेट्टी ने कहा कि “मन की बात का मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं वो लोगों के दिल की बात भी सुन रहे हैं. सिर्फ सुन ही नहीं रहे हैं बल्कि इससे कितने सारे लोगों को फायदा हुआ है. हमारे पास एक ऐसे नेता है कि जिनकी बात लोग सुनते हैं उनसे इंस्पायर हो रहे हैं. मन की बात की सबसे जरूरी चीज ये है कि लोग जुड़ रहे हैं और व्यक्तिगत तौर पर लोगों की मदद हो रही है. मैं चाहता हूं कि जल्द ही इसके 200 एपिसोड हों और फिर 1000 एपिसोड हों जिसमें वो लोग भी शामिल हों जिन्हें मन की बात से सीधा फायदा हुआ है.”

