'मन की बात' के 100वें एपिसोड के लिए यूनेस्को की डीजी ने पीएम मोदी को भेजा खास संदेश, साथ ही पूछे कुछ सवाल

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 100वें एपिसोड (Mann Ki Baat 100th Episode) में देशवासियों को संबोधित किया. प्रधानमंत्री (PM Narendra Modi) ने इस दौरान कार्यक्रम के अब तक के सफर को याद किया, इसके साथ ही दुनियाभर के विभिन्न लोगों के आए संदेश का भी जिक्र किया. पीएम मोदी ने इस दौरान यूनेस्को की महानिदेशक औद्रे ऑजुले से मिले संदेश का खास तौर से जिक्र किया.

मन की बात के 100वें एपिसोड में पीएम नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को की महानिदेशक औद्रे ऑजुले से हुई बातचीत का जिक्र करते हुए बताया,‘मन की बात को लेकर मुझे इस बार एक और खास संदेश यूनेस्को की महानिदेशक औद्रे ऑजुले का आया है. उन्होंने सभी देशवासियों को सौ एपिसोड्स के इस शानदार सफर के लिए शुभकामनायें दी हैं और साथ ही उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे हैं.’

I am happy to interact with you in the 100th ‘Mann Ki Baat’ programme. I am also happy that you have raised the important issues of education and culture.

