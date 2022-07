Mann Ki Baat Live: पीएम मोदी ने कहा- 2 से 15 अगस्त तक तिरंगे को प्रोफाइल पिक्चर के रूप में लगाएं

नई दिल्ली. पीएम नरेंद्र मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 91वें एपिसोड में आज देश के लोगों को संबोधित कर रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले नागरिकों को 31 जुलाई को सुबह 11 बजे मन की बात को सुनने के लिए आमंत्रित भी किया था. पीएम मोदी ने मन की बात के आज के एपिसोड के लिए नागरिकों से अपने विचार साझा करने के लिए भी कहा था.

पीएम मोदी ने कहा कि हमारे Youngsters, Start-ups और Entrepreneurs के बूते हमारी Toy Industry ने जो कर दिखाया है, जो सफलताएं हासिल की हैं, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी. आज, जब भारतीय खिलौनों की बात होती है, तो हर तरफ, Vocal for Local की ही गूंज सुनाई दे रही है.

पीएम मोदी ने कहा कि खेलकूद की बात करें तो जुलाई का महीना एक्शन से भरपूर रहा है. भारतीय खिलाड़ियों ने विश्व मंच पर असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है. आज हमारे युवा, हर क्षेत्र में, देश को गौरवान्वित कर रहे हैं. इसी महीने, PV Sindhu ने Singapore Open का अपना पहला खिताब जीता है. Neeraj Chopra ने भी अपने बेहतरीन प्रदर्शन को जारी रखते हुए World Athletics Championship में देश के लिए Silver Medal जीता है.

पीएम मोदी ने कहा कि Chennai में 44वें Chess Olympiad की मेजबानी करना भी भारत के लिए बड़े ही सम्मान की बात है. 28 जुलाई को ही इस Tournament का शुभारंभ हुआ है और मुझे इसकी Opening Ceremony में शामिल होने का सौभाग्य मिला. कुछ दिनों पहले देश भर में 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित किए गए हैं. मैं उन सभी छात्रों को बधाई देता हूं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से सफलता हासिल की है.

देश भर में आयोजित होने वाले विभिन्न मेलों का उल्लेख करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश में मेलों का बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व रहा है. ये मेले ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना को मजबूत करते हैं. मेले, जन-मन दोनों को जोड़ते हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन जैसी पहल हमारे किसानों की आय बढ़ाने में मदद करके उनके जीवन को बदल रही है. शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है. शहद, न केवल हमें स्वाद देता है, बल्कि आरोग्य भी देता है. शहद उत्पादन में आज इतनी अधिक संभावनाएं हैं कि professional पढ़ाई करने वाले युवा भी, इसे अपना स्वरोजगार बना रहे हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ आयुष ने वैश्विक स्तर पर अहम भूमिका निभाई है. दुनिया में आयुर्वेद और भारतीय औषधियों के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है. हाल ही में एक Global Ayush Investment और Innovation Summit हुई थी. इसमें करीब 10 हजार करोड़ रुपये के Investment Proposals मिले हैं. जुलाई महीने में Indian Virtual Herbarium को launch किया गया. यह इस बात का भी उदाहरण है, कि कैसे हम Digital World का इस्तेमाल अपनी जड़ों से जुड़ने में कर सकते हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक, हम सभी, अपनी Social Media Profile Pictures में तिरंगा लगा सकते हैं. 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया जी की जन्म-जयंती है जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को design किया था. मैं उन्हें, आदरपूर्वक श्रद्दांजलि अर्पित करता हूं.आजादी के अमृत महोत्सव के तहत, 13 से 15 अगस्त तक, एक Special Movement- ‘हर घर तिरंगा’ का आयोजन किया जा रहा है.

पीएम मोदी ने कहा कि मुझे ये देखकर बहुत ख़ुशी होती है, कि आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है. सभी क्षेत्रों और समाज के हर वर्ग के लोग इससे जुड़े अलग-अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं. रेल मंत्रालय द्वारा एक दिलचस्प प्रयास किया गया है और इसे ‘आजादी की रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन’ नाम दिया गया है. इस प्रयास का उद्देश्य लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय रेलवे की भूमिका से अवगत कराना है.

Tune into PM Shri @narendramodi’s Mann Ki Baat on 31st July at 11 AM.

Listen live:

• https://t.co/ZFyEVldUYK

• https://t.co/vpP0MInUi4

• https://t.co/lcXkSnNPDn

• https://t.co/jtwD1z6SKE pic.twitter.com/o6VwJk7Ck4

— BJP (@BJP4India) July 30, 2022