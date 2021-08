नई दिल्‍ली. अफगानिस्‍तान (Afghanistan) पर तालिबान (Taliban) की ओर से कब्‍जा किए जाने के बाद वहां से लोग बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं. इनमें अमेरिका, कनाडा और भारत अपने-अपने लोगों को अफगानिस्‍तान से विमानों के जरिये बाहर निकाल रहे हैं. अफगानिस्‍तान से भारत आ रहे लोगों को दिल्‍ली अंतरराष्‍ट्रीय एयरपोर्ट पर पोलियो की वैक्‍सीन (Polio Vaccine) लगाई जा रही है. यह जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) ने ट्वीट करके दी है.

केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ट्विटर पर जानकारी दी है कि अफगानिस्‍तान से लौट रहे लोगों को वाइल्‍ड पोलियो वायरस से बचाने के लिए उठाए गए सुरक्षात्‍मक कदम के रूप में पोलियो वैक्‍सीन- ओपीवी और एफआईपीवी लगाई जा रही है.

वहीं अफगानिस्‍तान से जो लोग भारत के गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरफोर्स स्‍टेशन पर विमान के जरिये लाए जा रहे हैं, उनके कोरोना वायरस संक्रमण की पहचान के लिए आरटीपीसीआर टेस्‍ट किया जा रहा है. इसके लिए हिंडन एयरफोर्स स्‍टेशन पर लोगों को लंबा इंतजार भरी करना पड़ रहा है. जानकारी दी गई है कि भारतीय वायुसेना के सी-17 विमान से अफगानिस्‍तान से 168 लोगों को लाया गया है. इनमें 107 भारतीय नागरिक हैं.

We have decided to vaccinate Afghanistan returnees with free Polio Vaccine – OPV & fIPV, as a preventive measure against Wild Polio Virus

Congratulations to the Health Team for their efforts to ensure public health

Take a look at the vaccine drive at Delhi International Airport pic.twitter.com/jPVF1lVmRu

— Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) August 22, 2021