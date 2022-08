बंगाल: कूचबिहार में जेनरेटर की वायरिंग से पिकअप वैन में फैला करंट, 10 लोगों की मौत

कोलकाता. पश्चिम बंगाल के कूचबिहार (Cooch Behar Accident) में रविवार देर रात बड़ा हादसा हो गया है. एक पिकअप वैन में बिजली का करंट फैलने 10 लोगों की मौत हो गई. मारे गए सभी लोग कांवड़िये थे. हादसे में कई लोग झुलस गए हैं. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, पिकअप में 27 लोग सवार थे. प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि जनरेटर (डीजे सिस्टम) की वायरिंग के कारण हुआ, जो पिकअप के पिछले हिस्से में लगाया गया था. ये पिकअप वैन जलपेश के लिए जा रहा था. झुलसे लोगों को जलपाईगुड़ी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, पिकअप वैन में 27 लोग सवार थे. इनमें 16 लोगों को जलपाईगुड़ी के अस्पताल रेफर कर दिया गया. जबकि 10 लोगों की जान गई है. पुलिस का कहना है कि घटना पिकअप वैन में डीजे सिस्टम के जेनरेटर की वायरिंग के कारण हो सकती है. उसी से पूरे वाहन में करंट फैला होगा.

