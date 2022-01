जब आपस में मिले शहीदों की पत्नी और मासूम बेटा, मेडल्स पर हुई चर्चा; देखें वीडियो

नई दिल्ली. भारत (India) की सुरक्षा के लिए जान न्यौछावर कर चुके शहीद मेजर अनुज सूद (Major Anuj Sood) और लांस नायक संदीप सिंह (Lance Naik Sandeep) से जुड़ा एक बेहद खास वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है. इस वीडियो में दिवंगत सूद की पत्नी और दिवंगत सिंह का बेटा आपस में चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि वीडियो कब लिया गया था, लेकिन इसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी भावुक हो गए हैं.

IAS अधिकारी जुनैद अहमद के ट्विटर हैंडल से यह वीडिया शेयर किया गया है. जिसमें दोनों वीर सपूतों के करीबियों के बीच चर्चा जारी है. वीडियो में बच्चा सूद के मेडल्स को देखर हैरानी जताता हुआ नजर आ रहा है. वहीं, दिवंगत मेजर की पत्नी को बच्चे को मेडल्स के बारे में समझाते हुए देखा जा रहा है. वीडियो में एक औऱ शख्स भी मेडल के बारे में मासूम से चर्चा कर रहा है. उन्होंने कैप्शन लिखा, ‘राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर दिवंगत मेजर अनुज सूद की पत्नी और दिवंगत लांस नायक संदीप सिंह का बेटा।’

Wife of Late Major Anuj Sood and son of Late Lance Naik Sandeep Singh at National War memorial @adgpi pic.twitter.com/wiUPQzviCZ

— Junaid Ahmad IAS (@ias_junaid) January 22, 2022