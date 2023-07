हावड़ा. पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में गुरुवार-शुक्रवार की मध्य रात्रि में भयानक आग लगी हुई है. आग इतनी विकारल रूप में फैल चुकी है कि अभी तक उसपर काबू नहीं पाया गया है. दमकल की 18 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं. स्थानीय लोगों ने अचानक हावड़ा के मंगलाबाट की दुकानों को जलते हुए देखा और कुछ ही देर में पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. आग इतनी भीषण थी कि पूरा मंगलाहाट जलकर खाक हो गया है.

देर रात लग गई भीषण आग

रंजन कुमार घोष डिविजनल फायर ऑफिसर का कहना है कि घटना की जानकारी मिलते ही हावड़ा हेड क्वार्टर से दमकल की गाड़ियों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया. मैं खुद भी पहुंचा हूं. इसके साथ ही हावड़ा के लीलूआ, बाली ,सेंट्रल आदि जगहों से दमकल की गाड़ियों को मंगाया गया है. आग बुझाने का काम किया जा रहा है. अभी पानी की कुछ समस्या हो रही है. स्थानीय दुकानदारों का आरोप है कि आग सुनियोजित तरीके से लगाई गई है. इन लोगों ने आरोप लगाया कि यहां काफी लंबे समय से इस जगह पर मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा है.

#WATCH | “Currently 18 fire tenders are at the spot. There are no casualties so far. Operation is underway, fire will be extinguished soon”: Ranjan Kumar Ghosh, Divisional Fire Officer, Howrah https://t.co/gw7znCemNJ pic.twitter.com/uFjIzllM7l

