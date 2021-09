Mumbai News : नूतन विला बिल्डिंग में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़िया राहत कार्य में जुटीं

नई दिल्ली: आर्थिक नगरी मुंबई से आग की भीषण घटना सामने आई है. यहां खार इलाके में स्थित नूतन विला इमारत में आग लगने से अफरा तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़िया पहुंची. जानकारी के मुताबिक आग इतनी भीषण थी कि दमकल की आठ गाड़िया और छह जंबो टैंकर को राहत बचाव कार्य के लिए लगाया गया.

फिलहाल अभी बिल्डिंग में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है. माना जा रहा है कि आग शॉर्ट शर्किट कि वजह से लगी होगी. अभी तक इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

Maharashtra: Fire breaks out in Nutan Villa building in Mumbai’s Khar area. Eight fire engines and six jumbo tankers carrying out the fire fighting operations. Details awaited. pic.twitter.com/GvtMdNK1if

— ANI (@ANI) September 23, 2021