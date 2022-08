पैगंबर पर कमेंट मामले में टी राजा सिंह की जमानत का विरोध, तोड़फोड़ और आगजनी

हैदराबाद. पैगंबर मुहम्मद (Prophet Muhammad)पर आपत्तिजनक बयान के आरोपी बीजेपी विधायक टी राजा सिंह की जमानत के खिलाफ हंगामा हो रहा है. विवादित टिप्पणी मामले में पहले बीजेपी विधायक को गिरफ्तार किया गया फिर थोड़ी देर बाद कोर्ट ने उनकी रिहाई का आदेश दे दिया. टी राजा सिंह ( T. Raja Singh) की रिहाई से आहत लोग सड़कों पर उतर आए. प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की और पुलिस के वाहन की शीशे भी तोड़ दिए. हैदराबाद के चार मीनार पर तैनात पुलिस बल की गाड़ियों पर हमला कर शीशे तोड़े गए. तनावपूर्ण हालत को देखते हुए जगह-जगह पुलिस की तैनाती गई है.

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, टी. राजा सिंह के घर लौटते ही उनके समर्थकों की भीड़ आवास के बाहर जुट गई. जबकि उनके बयान से गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर देर रात तक प्रदर्शन किया.

Telangana | Security at Charminar in Hyderabad in wake of massive protest here on August 23, against the suspended BJP leader Raja Singh’s alleged remarks on Prophet Muhammad.

Visuals from the spot this morning. pic.twitter.com/4FebeeFNIO

