MCD Polls: आप ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची, सीएम केजरीवाल ने बीजेपी से पूछे सवाल

नई दिल्ली. दिल्ली नगर निगम (MCD) के चुनावों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची शनिवार देर रात जारी की. दूसरी सूची में आप ने 117 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं. पार्टी ने 250 वार्ड के चुनाव के लिए शुक्रवार को 134 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी.

इससे पहले, मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को चुनौती दी थी कि वह लोगों को वे पांच चीजें बताएं, जो उसने पिछले 15 साल में एमसीडी में की हैं. उन्होंने कहा, ‘‘पांच चीजें तो भूल जाइए, वे दो ही चीजें बता दें, जो उन्होंने एमसीडी में की हैं. वे सिर्फ संवाददाता सम्मेलन करते हैं और दिन में चौबीसों घंटे अरविंद केजरीवाल के लिए अपशब्द कहते हैं. उन्होंने मुझे धोखेबाज, आतंकवादी, खालिस्तानी और क्या-क्या नहीं कहा। यह कैसी राजनीति है?’’

