MCD Polls: पूर्व पार्षद ने आप के नेताओं पर लगाया 3 करोड़ रुपये में टिकट बेचने का आरोप, चढ़ा टावर पर, देखें video

नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद हसीब-उल-हसन दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनाव का टिकट नहीं दिए जाने से कथित तौर पर नाराज हो गए. वह नाराज होकर पूर्वी दिल्ली में एक बिजली के टावर पर चढ़ गए. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी नेताओं ने दो से तीन करोड़ रुपये में टिकट ‘‘बेची’’ हैं. हसीब-उल-हसन ने ‘आप’ नेता आतिशी, दुर्गेश पाठक और संजय सिंह का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें चुनाव में उतारने के बहाने उनके मूल दस्तावेज ले लिए और उन्हें लौटाने से इनकार कर दिया.

हसन ने गांधीनगर में एक टावर के ऊपर से सोशल मीडिया पर एक लाइव वीडियो में कहा, ‘‘आप नेताओं ने मुझे टिकट देने के बहाने बैंक पासबुक सहित मेरे मूल दस्तावेज ले लिए हैं, लेकिन वे दस्तावेज वापस नहीं कर रहे हैं. कल नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन है. अगर मुझे कुछ होता है या मेरी मृत्यु हो जाती है, तो दुर्गेश पाठक और आतिशी जिम्मेदार होंगे.’’ उन्होंने टावर से उतरने के बाद मीडिया के सामने आरोप लगाया, ‘‘आतिशी, दुर्गेश पाठक और संजय सिंह ने दो से तीन करोड़ रुपये में टिकट बेचे. ये सब भ्रष्ट नेता हैं. मेरे इस टावर पर चढ़ने के बाद उन्होंने मेरे दस्तावेज लौटाए.’’

Delhi |Had media not come Durgesh Pathak,Atishi,Sanjay Singh wouldn’t have returned my paper.They sold ticket to Deepu Chaudhary for Rs 3 Cr,demanded money from me but I don’t have any: AAP’s Haseeb-ul-Hasan who climbed transmission tower allegedly for not getting MCD poll ticket pic.twitter.com/P5ienYKqVc

— ANI (@ANI) November 13, 2022