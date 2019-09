UNHRC से खाली हाथ लौटने पर पाक को भारत की सलाह- 'बार-बार दोहराने से झूठ सच नहीं हो जाता'

Raveesh Kumar, MEA on Pakistan Ministry of Foreign Affairs' statement,"There would be no 2nd consular access to Kulbhushan Jadhav": We will keep trying that judgement of ICJ is fully implemented. We would like to remain in touch with the Pakistani side through diplomatic channels pic.twitter.com/6H0i0BMDVH

— ANI (@ANI) September 12, 2019

Raveesh Kumar, MEA Spokesperson on #KartarpurCorridor: Pakistan did not also agree to initial number which we had proposed, that this is the number that should be allowed to visit, citing constraints on the infrastructure side. We have urged Pakistan to show some flexibility. pic.twitter.com/6c9x0rk4fG

— ANI (@ANI) September 12, 2019



Raveesh Kumar, MEA on the current situation in J&K: There is no shortage of medicines in the state. 95% of healthcare professionals are on duty. Banking facilities operating normally. 92% of J&K has no restrictions. pic.twitter.com/g5i3hqr6yN

— ANI (@ANI) September 12, 2019



Raveesh Kumar, MEA: Quite audacious on part of Pakistan, which is epicenter of terrorism to pretend to speak on behalf of global community on human rights. This is very rich. They need to understand repeating a lie doesn't turn it into gospel truth,which came out during session. https://t.co/xUhDI4O2NG pic.twitter.com/QoDknA92lB

— ANI (@ANI) September 12, 2019

भारतीय विदेश मंत्रालय (Ministry Of Foreign Affairs) के प्रवक्ता रवीश कुमार ने पाकिस्तान (Pakistan) की हाल-फिलहाल की सभी गतिविधियों को लेकर भारत की ओर से जवाब दिया. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) के लिए काउंसलर एक्सेस (Consular Access) से लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में पाकिस्तान के झूठ के पुलिंदों तक कई मुद्दों पर बात की.रवीश कुमार ने बताया कि भारत कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) के लिए प्रयास करता रहेगा. वहीं करतारपुर कॉरिडोर (Kartarpur Corridor) के माध्यम से ज्यादा दर्शनार्थी दर्शन के लिए रोजाना जा सकें, भारत इसके लिए भी प्रयास करेगा.पाकिस्तान की ओर से कुलभूषण जाधव को दूसरी बार काउंसर एक्सेस न दिए जाने के बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि हम इसके लिए प्रयास करते रहेंगे कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के फैसले को पूरी तरह से लागू किया जाए. हम राजनयिक माध्यमों से पाकिस्तान की ओर संपर्क में रहने की कोशिश करेंगे.करतारपुर कॉरिडोर (kartarpur Corridor) के मसले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि पाकिस्तान हमारी ओर से प्रस्तावित कम से कम दर्शनार्थियों की संख्या को लेकर राजी नहीं हुआ है. इसके लिए पाकिस्तान ने अपनी ओर मूलभूत सुविधाओं की कमी का हवाला दिया है. हमने पाकिस्तान से इस मसले पर थोड़ी और छूट दिए जाने की गुजारिश की है.जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) की वर्तमान परिस्थितियों के बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि राज्य में दवाओं की कोई कमी नहीं है. 95% स्वास्थय कर्मचारी अपने-अपने काम पर लौट चुके हैं. बैंकिंग सुविधाएं भी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही हैं. जम्मू-कश्मीर के 92% इलाकों में अब कोई पाबंदी नहीं है.संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान कश्मीर (Kashmir) के मुद्दे को लेकर गया था लेकिन वहां से भी उसे निराशा ही हाथ लगी है. इसके बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में हमारे प्रतिनिधिमंडल ने हमारे पक्ष को रखा. हमने पाकिस्तान के झूठों और तोड़-मरोड़कर पेश किए गए बयानों का जवाब दिया. अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देने के पाकिस्तान के रोल के बारे में जानता है.इतना ही नहीं रवीश कुमार ने पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि पाकिस्तान, जो कि खुद वैश्विक आतंकवाद का गढ़ है, उसके लिए वैश्विक समुदाय के सामने नागरिक अधिकारों के बारे में बोलने का नाटक करने की बात काफी साहसिक रही होगी. यह बड़ी बात है. उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि एक झूठ को बार-बार दोहराने से वह सच नहीं हो जाता है, यही बात इस बैठक के दौरान भी सामने आई.