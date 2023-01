VIDEO: मेघालय में ममता बनर्जी ने शुरू किया चुनावी अभियान, ड्रम पर आजमाया हाथ

गोरा हिल्स. मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मेघालय के उत्तरी गारो हिल्स जिले के मेंदीपथार में एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित कर पार्टी के अभियान की आधिकारिक शुरुआत की. इस रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा. रैली के दौरान तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मेघालय के मेंदीपाथर में आज पारंपरिक ढोल बजाने में हाथ आजमाया और आदिवासी कलाकारों के साथ नृत्य भी किया.

‘भ्रष्ट और बदनाम सरकार को बदलने के लिए टीएमसी का कोई विकल्प नहीं’

रैली में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी सहित कई टीएमसी नेता मौजूद थे. इस दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा. टीएमसी प्रमुख ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बीजेपी दो चेहरे वाली पार्टी है. ये पार्टी चुनाव के दौरान कहती कुछ है और बाद में करती कुछ और है. ममता बनर्जी ने कहा कि अगर आप भ्रष्ट और बदनाम सरकार को बदलना चाहते हैं तो टीएमसी का कोई विकल्प नहीं है.

#WATCH | Trinamool Congress chief & West Bengal CM Mamata Banerjee today tried her hands at playing a traditional drum and also danced with tribal artists in Meghalaya’s Mendipathar pic.twitter.com/2cBr3c808b

— ANI (@ANI) January 18, 2023