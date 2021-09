मेघालय: तुरा से शिलांग जा रही बस रिंगडी नदी में गिरी; 4 की मौत, कई घायल

शिलांग. तुरा (Tura) से शिलांग (Shillong) जा रही यात्रियों से भरी बस गुरुवार सुबह अचानक रिंगडी नदी (Ringdi River) में गिर पड़ी. इस हादसे (Bus Accident) में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है. रिंगडी नदी में पानी होने के कारण राहत और बचाव कार्य में दिक्‍कत आ रही है. बस में मौजूद अन्‍य यात्रियों को निकालने का काम जारी है. पुलिस के अनुसार 16 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है.

जानकारी के मुताबिक यात्रियों से भरी बस गुरुवार सुबह तुरा से शिलांग के लिए निकली थी. बस अभी नोंगचरम में रिंगडी नदी के ऊपर पहुंची ही थी कि वह अनियंत्रित होकर रेलिंग को तोड़ते हुए नदी में जा गिरी. पानी नदी में गिरते ही पलट गई. इस हादसे में अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है. घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची ईस्ट गारो हिल्स पुलिस बस में सवार यात्रियों को बाहर निकाल रही है.

Meghalaya | Four passengers died after a bus travelling from Tura to Shillong fell into Ringdi river at Nongchram at 12 am. Injured have been hospitalised. Rescue operation for other passengers is underway: East Garo Hills Police pic.twitter.com/JvmD1dl6w6

