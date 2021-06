मेहुल चोकसी के मामले में आज आ सकता है फैसला, यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

नई दिल्ली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कुछ गांवों द्वारा किए प्रयासों की हाल ही में प्रशंसा की और ‘मेरा गांव कोरोना मुक्त’ पहल की घोषणा की थी. राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशरिफ ने एक बयान में कहा कि ‘कोरोना मुक्त गांव’ प्रतियोगिता मुख्यमंत्री द्वारा घोषित की गई पहल का ही हिस्सा है.सिंगल डोज वाली रूस की स्पुतनिक लाइट (Sputnik Light) कोविड वैक्सीन बुजुर्गों में करीब 83 फीसदी तक प्रभावी पाई गई है. ये आंकड़े अर्जेंटीना से इकट्ठा किए गए हैं. ब्यूनस आयर्स प्रांत के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए इन आंकड़ों के मुताबिक स्पुतनिक लाइट बुजुर्गों में 78.6-83.7 फीसदी तक प्रभावी पाई गई है.



यहां पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

महाराष्ट्र सरकार की नई पहल, अपने गांव को ‘कोरोना मुक्त’ बनाओ और जीतो 50 लाख



महाराष्ट्र सरकार (Maharashra Government) ने ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 को फैलने से रोकने के कदम उठाने के लिए प्रेरित करने के मकसद से बुधवार को 'कोरोना मुक्त गांव' प्रतियोगिता की घोषणा की. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कुछ गांवों द्वारा किए प्रयासों की हाल ही में प्रशंसा की और 'मेरा गांव कोरोना मुक्त' पहल की घोषणा की थी. राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशरिफ ने एक बयान में कहा कि 'कोरोना मुक्त गांव' प्रतियोगिता मुख्यमंत्री द्वारा घोषित की गई पहल का ही हिस्सा है.



रूस का दावा- बुजुर्गों पर 83% तक प्रभावी है सिंगल डोज वाली स्पुतनिक लाइट वैक्सीन



सिंगल डोज वाली रूस की स्पुतनिक लाइट (Sputnik Light) कोविड वैक्सीन बुजुर्गों में करीब 83 फीसदी तक प्रभावी पाई गई है. ये आंकड़े अर्जेंटीना से इकट्ठा किए गए हैं. ब्यूनस आयर्स प्रांत के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए इन आंकड़ों के मुताबिक स्पुतनिक लाइट बुजुर्गों में 78.6-83.7 फीसदी तक प्रभावी पाई गई है. रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष (आरडीआईएफ) ने इस बारे में जानकारी दी है. कोविड रोधी रूस की वैक्सीन स्पुतनिक V (Sputnik V) का नया वर्जन बताई जा रही इस वैक्सीन को मई में ही मंजूरी दी गई थी. उस समय आरडीआईएफ ने इसे दो खुराक वाली स्पुतनिक V से बेहतर करार दिया था.



मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई टली, गुरुवार को होगा फैसला



पीएनबी घोटाले के आरोपी और भगोड़े मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को डॉमिनिका से को बाहर भेजने की याचिका पर सुनवाई हुई और फैसला आज आएगा. एंटीगा और बारबुडा से हाल में फरार हुए चोकसी को पिछले सप्ताह डॉमिनिका में पकड़ लिया गया था. चोकसी के फरार होने के बाद एंटीगा और बारबूडा के प्रधानमंत्री गेस्टॉन ब्राउनी ने कहा कि उन्होंने डॉमिनिका को हीरा कारोबारी को सीधे भारत को सौंपने को कहा है. 13578 करोड़ के पीएनबी घोटाले के आरोपी चोकसी को भारत लाने के लिए सीबीआई और ईडी की टीम की डॉमिनिका पहुंची हैं. ये दोनों ही टीमें इन सुनवाई के दौरान कोर्टरूम में मौजूद रही. इस सुनवाई में चोकसी इस सुनवाई में वीडियो कॉल के माध्यम से शरीक हुआ.



अब शोधकर्ताओं ने बताए ऐसे 'हॉट स्पॉट' जहां कहर ढा सकते हैं नए कोरोना वायरस



भारत में कोरोना की दूसरी लहर (Covid Second Wave) के कहर के बीच अमेरिकी शोधकर्ताओं ने ऐसे हॉटस्पॉट बताए हैं जहां पर नए कोरोना वायरस (New Coronaviruses) फैल सकते हैं. नई स्टडी में रिमोट सेंसिंग के इस्तेमाल के जरिए चमगादड़ों की उपस्थिति की पहचान की गई है. ये स्टडी पश्चिमी यूरोप से दक्षिण-पूर्व एशिया तक की रेंज में की गई है. ये स्टडी बर्कले स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया (University of California, Berkeley) के शोधकर्ताओं की है. इसमें पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान और मैसी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूजीलैंड के शोधकर्ता भी शामिल थे.



18 एजेंसियों के कर्मचारियों पर सरकार का नियम, रिटायर के बाद विभाग से जुड़ा कुछ लिखा तो पेंशन पर पड़ेगा असर



अधिकारियों में गोपनीयता बनाए रखने को लेकर केंद्र सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है. मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल (Dopt) के नोटिफिकेशन के मुताबिक 18 एजेंसियों के कर्मचारी अगर रिटायर होने के बाद भी अपने विभाग से जुड़ी कोई चीज लिखते या बाहर लाते हैं तो उनकी पेंशन पर असर पड़ सकता है. इसमे CBI, IB, RAW, CAPF, Income Tax, ED, NIA, DRI, NCB समेत 18 एजेंसियां शामिल हैं.



इस अस्पताल में आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों से कोरोना मरीज का इलाज, 600 लोग हुए ठीक



एलोपैथी और डॉक्टरों पर योग गुरु रामदेव (Swami Ramdev) की टिप्पणी पर विवाद के बीच, सरकार द्वारा संचालित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) के प्रमुख ने कहा है कि इस अस्पताल ने चिकित्सा की दोनों पद्धतियों को लागू करके कम से कम 600 कोविड रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज किया है. प्रो. तनुजा नेसारी (TANUJA NESARI) ने कहा कि एक समग्र दृष्टिकोण और आयुर्वेद, एलोपैथी तथा आधुनिक नैदानिक ​​​​तकनीक के एकीकरण ने इसे संभव बनाया है.



मलाइका अरोड़ा से रिलेशनशिप पर बोले अर्जुन कपूर- 'गर्लफ्रेंड मुझे सबसे बेहतर जानती है'



बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा (Arjun Kapoor and Malaika Arora) बी-टाउन के सबसे चर्चित कपल हैं. यह जोड़ी अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरों और पोस्ट से चर्चा में रहती है. बहुत अटकलों और अफवाहों के बाद, आखिरकार 2019 में दोनों ने अपने रिश्ते की पुष्टि की थी. अब रेडियो होस्ट सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में एक्टर ने मलाइका के साथ अपने रिश्ते और उनके द्वारा शेयर किए गए बॉन्ड के बारे में फैंस को जानकारी दी. मलाइका को अपनी गर्लफ्रेंड बताते हुए उन्होंने खुलासा किया कि वह उन्हें सबसे बेहतर जानती हैं. उन्होंने कहा कि मलाइका उनके मन की बात को आसानी से समझ सकती हैं, भले ही उन्होंने उससे वह बात छुपाई हो.



बिहार: डॉक्टरों के लिए चुनौती बना 8 साल के बच्चे का केस, 90% फेफड़े खराब, फिर भी नहीं पकड़ पाए कोरोना



बिहार की राजधानी पटना के IGIMS में आठ साल के बच्चे का इलाज चल रहा है. उसका 90% फेफड़े खराब हो चुके हैं, किडनी और लीवर भी संक्रमित हैं. RTPCR से लेकर एंटीजन टेस्ट तक कराए जा चुके हैं, इसके बावजूद कोरोना डिटेक्ट नहीं हुआ है. अब वहां के डॉक्टर भी हैरान हैं. बच्चे का केस उनके लिए चुनौती बन गया है. इसके साथ ही बिहार के ही दरभंगा में पिछले दिनों 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत ने स्वास्थ्य महकमे को चिंता में डाल दिया था. इन मौतों से इस बात की संभावना बन रही थी कि क्या बिहार में कोरोना के तीसरे लहर का खतरा मंडरा है.



इंग्लैंड के गेंदबाज को देख डेविड वॉर्नर की उड़ी नींद, याद आए वो भयानक पल!



इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच लॉर्ड्स में पहले टेस्ट से नए सीजन का आगाज हो चुका है. पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. इस मैच पर दुनियाभर के खिलाड़ियों की नजर थी क्योंकि कोरोना के बीच काफी समय बाद एक बार फिर मैदान पर दर्शकों के साथ टेस्ट मैच खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया



कोरोना काल में कर्मचारियों और उनकी फैमिली की मदद को रिलायंस ने बढ़ाए हाथ



कोरोना महामारी के इस बुरे दौर में रिलांयस ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है. 'हम खयाल रखते हैं' कि भावना का सम्मान करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और संस्थापक नीता अंबानी (Nita Ambani) ने एक खत लिखकर 'रिलांयस फैमिली सपोर्ट एंड वेलफेयर स्कीम' की घोषणा की है. आइए जानते हैं खत में क्या कहा गया है...



