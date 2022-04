नई दिल्‍ली. मौसम विभाग (Meteorological Department) ने चेतावनी देते हुए बताया कि आगामी 5 दिनों तक देश के कम से कम 7 राज्‍यों में हीट वेव (Heat Wave) का खतरा रहेगा. जम्‍मू, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्‍तर प्रदेश, राजस्‍थान, दिल्‍ली और मध्‍यप्रदेश में लोगों को सावधानी बरतने को कहा है. उत्‍तर भारत के कई इलाकों में लगातार तापमान बढ़ने की जानकारी दी है. मौसम विभाग के ट्वीट में कहा गया है कि तेज तापमान के कारण लू-लपट चलेगी. ऐसे में लोग दोपहर की तेज धूप में जाने से बचें. मौसम विभाग ने बताया कि मेघालय में मंगलवार को तेज बारिश होने या कई स्‍थानों पर गरज चमक के साथ बौछारे गिर सकती हैं.

मौसम विभाग ने बताया कि उत्‍तर पूर्व भारत के मेघालय और उसके आसपास के इलाकों में मौसम खुशगवार बना रहेगा. यहां अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश होगी. इसके अलावा 5 से 8अप्रैल के बीच पश्चिम बंगाल, सिक्किम में तेज बारिश होने की आशा है. मौसम में बदलाव के कारण बंगाल की खाड़ी में दक्षिण-पश्चिम में तेज हवाएं चलेंगी और इसमें हवा की गति 45-55 किमी प्रति घंटे रह सकती है. इधर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका की ओर वाले तटों पर नौका आदि की गतिविधि न हों.

Heat Wave Spell likely to continue over Jammu division, Himachal Pradesh, south Haryana-Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh during next 5 days. pic.twitter.com/0X0m6iUGTX

