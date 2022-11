दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले यात्री ध्यान दें, ग्रे लाइन सेवा 1 घंटे तक रहेगी बंद- DMRC

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो की ग्रे लाइन द्वारका-ढांसा बस स्टैंड सेक्शन पर आज 1 घंटे तक सेवा बंद रहेगी. दरअसल, गति परीक्षणों के कारण 12:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक इस लाइन को बंद रखने की सूचना अधिकारियों ने दी है. बता दें कि ग्रे लाइन चार स्टेशनों के साथ द्वारका और ढांसा बस स्टैंड के बीच पांच किमी से अधिक की दूरी तक फैली हुई है. इसलिए जो भी यात्री इस लाइन से गुजरते हैं वो खास ध्यान दें.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सेवा बंद रहने की सूचना दी है. ट्वीट में लिखा कि स्पीड टेस्ट और ट्रेन के संचालन की गुणवत्ता में समग्र सुधार के लिए द्वारका-ढांसा बस स्टैंड सेक्शन (ग्रे लाइन) पर 1 घंटे यानी 12:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी. डीएमआरसी ने अपने ट्वीट में आगे जोड़ा कि सभी यात्री इसके अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं.

To undertake speed trials on Dwarka–Dhansa Bus Stand section (Grey Line) for enhancement of speed & overall improvement in quality of train operations, services will not be available b/w Dwarka & Dhansa Bus Stand for 1 hour i.e, from 12:30 pm to 01:30 pm on 22.11.2022 (Tuesday).

