जम्मू-कश्मीर: आतंकियों ने फिर एक कश्मीरी पंडित को बनाया निशाना, गोली मारकर की हत्या

श्रीनगर: आतंकवादियों ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर में फिर से एक कश्मीर पंडित समुदाय के एक व्यक्ति को अपना निशाना बनाया और शोपियां जिले के चौधरी गुंड इलाके में उस पर फायररिंग कर दी. व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक बयान में कहा, ‘शोपियां के चौधरी गुंड में एक बाग की ओर जा रहे एक नागरिक (अल्पसंख्यक) पूरन कृष्ण भट पर आतंकवादियों ने गोलियां चला दीं. उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया. इलाके की घेराबंदी कर दी गई है. हमलावरों की तलाश जारी है.’

हमलावरों की पहचान करने के लिए आस पास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. जम्मू-कश्मीर के शोपियां में ही आतंकियों ने अगस्त 2022 के मध्य में सेब बागान से छिपकर आम नागरिकों पर गोलियां चलाई थीं. इस गोलीबारी में एक कश्मीरी हिन्दू सुनील कुमार भट की मौत हो गई थी. वहीं उनके भाई पिंटू कुमार भट घायल हो गए थे, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था. आतंकी संगठन KFF (कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी. आतंकी संगठन का कहना था कि ये दोनों कश्मीरी पंडित भाई तिरंगा रैली में शामिल हुए थे, इसीलिए इन्हें निशाना बनाया.

#Update | Terrorists fired upon a civilian (minority) Puran Krishan Bhat while he was on his way to an orchard in Chowdari Gund, Shopian. He was immediately shifted to hospital for treatment where he succumbed. Area cordoned off. Search in progress: Jammu and Kashmir Police

— ANI (@ANI) October 15, 2022