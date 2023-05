व्हाट्सएप पर अनचाही, गुमनाम कॉल पर गृह मंत्रालय सख्त, जारी की एडवाइजरी

नई दिल्‍ली. भारतीय मोबाइल सब्सक्राइबरों के पास विदेश से आ रही व्हाट्सएप पर अनचाही, गुमनाम कॉल पर गृह मंत्रालय सख्त हुआ है. गृह मंत्रालय की इंडियन साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर संस्था यानि I4C ने इस नए ट्रेंड को लेकर महत्वपूर्ण अलर्ट जारी किया है.

वीडियो के जरिए जारी किए गए इस अलर्ट में यह कहा गया है ऐसे नंबरों को तुरंत ब्लॉक करना चाहिए और रिपोर्ट करना चाहिए. इसके अलावा तुरंत स्थानीय साइबर क्राइम यूनिट को इसकी सूचना देनी चाहिए.

Numerous #WhatsApp users are receiving unwanted international calls. Users can block and report these numbers. Report any #cybercrime at https://t.co/pVyjABu4od and #Dial1930 in case of online financial fraud.#OnlineSafety #InternationalCalls #Trend #WhatsAppCall@WhatsApp #G20 pic.twitter.com/jaOFdUVOw4

— Cyber Dost (@Cyberdost) May 9, 2023